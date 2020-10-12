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Озвучена зарплата виконувача обов’язків міністра освіти України

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 11:01
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Озвучена зарплата виконувача обов’язків міністра освіти України

Вона виявилась трохи меншою, ніж у заступниці Любомири Мандзій.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 12 жовтня, журналісти «Слово і діло» озвучили розмір вересневої зарплати виконувача обов’язків міністра освіти України Сергія Шкарлета. Так, він заробив 50,7 тисяч гривень. Після усіх відрахувань він фактично отримав 40 тис. 779,04 грн.

Варто зазначити, що оклад Шкарлета становить 36 тис. 019,64 грн, а зарплата за час відряджень - 10 тис. 017,96 грн.

До слова, перший заступник міністра Микола Кизим заробив 49 тис. 756,7 грн. Найбільше дісталось Любомирі Мандзій 76 тис. 903,35 грн.

 

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