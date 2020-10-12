Зелені ідіоти знищують Україну – Ляшко

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 10:22

Олег Ляшко нагадав українцям, що перед країною стоять дві загрози. Одна з них – «зелені ідіоти».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, колишній депутат ВРУ Олег Ляшко звернувся на своїй сторінці у соцмережі до проукраїнських демократичних сил. Так, він зажадав від них здорового глузду і відповідальності за збереження України.

«Адже перед країною постали дві страшні загрози. Перша - проросійські сексоти, які свідомо хочуть знищити Україну. Друга загроза - це зелені ідіоти, які теж знищують Україну, по своїй тупості, некомпетентності, відсутності досвіду, елементарному нерозумінню: а що таке держава?» - написав він.

Закликаю всі проукраїнські демократичні сили до здорового глузду і відповідальності за збереження України. Адже перед... Опубликовано Олегом Ляшко Воскресенье, 11 октября 2020 г.

Політик також зауважив, що проукраїнські сили повинні проявити повагу один до одного, «не мочити один одного, блокувати в своїх ЗМІ, перетягувати кадри і т.д.». Так, Ляшко закликав до чесної конкуренції напередодні місцевих виборів.