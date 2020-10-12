Зелені ідіоти знищують Україну – Ляшко

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Олег Ляшко нагадав українцям, що перед країною стоять дві загрози. Одна з них – «зелені ідіоти».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 жовтня, колишній депутат ВРУ Олег Ляшко звернувся на своїй сторінці у соцмережі до проукраїнських демократичних сил. Так, він зажадав від них здорового глузду і відповідальності за збереження України.
«Адже перед країною постали дві страшні загрози. Перша - проросійські сексоти, які свідомо хочуть знищити Україну. Друга загроза - це зелені ідіоти, які теж знищують Україну, по своїй тупості, некомпетентності, відсутності досвіду, елементарному нерозумінню: а що таке держава?» - написав він.
Закликаю всі проукраїнські демократичні сили до здорового глузду і відповідальності за збереження України. Адже перед...Опубликовано Олегом Ляшко Воскресенье, 11 октября 2020 г.
Політик також зауважив, що проукраїнські сили повинні проявити повагу один до одного, «не мочити один одного, блокувати в своїх ЗМІ, перетягувати кадри і т.д.». Так, Ляшко закликав до чесної конкуренції напередодні місцевих виборів.
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11:01: Озвучена зарплата виконувача обов’язків міністра освіти України
08:38: Кім Кардашян пожертвувала $1 млн постраждалим в Нагірному Карабасі
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