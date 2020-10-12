В Україні плюс 4420 хворих на коронавірус

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Новий тиждень в Україні не почався з коронавірусного антирекорду.
Новину передає «Преса України».
Станом на ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано 265 454 випадки захворювання на китайський вірус COVID-19. За минулу добу було виявлено 4 420 нових хворих.
Також за минулу добу померли 43 пацієнти, у яких окрім інших хвороб був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 903 пацієнтам. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали в Харківській області – 741 та Сумській області – 418.
08:38: Кім Кардашян пожертвувала $1 млн постраждалим в Нагірному Карабасі
07:56: Українцям радять не голосувати на місцевих виборах з паспортом додатку «Дія»
13:44: Міносвіти України попросило провести двотижневе дистанційне навчання у школах
13:18: Стало відомо, кому в Україні платять понад 30 тисяч гривень
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