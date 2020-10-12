В Україні плюс 4420 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 09:46

Новий тиждень в Україні не почався з коронавірусного антирекорду.

Новину передає «Преса України».

Станом на ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано 265 454 випадки захворювання на китайський вірус COVID-19. За минулу добу було виявлено 4 420 нових хворих.

Також за минулу добу померли 43 пацієнти, у яких окрім інших хвороб був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 903 пацієнтам. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали в Харківській області – 741 та Сумській області – 418.