Білл Гейтс назвав єдиний спосіб перемогти Covid-19

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 09:09

За словами багатія, у людства є один шанс.

Новину передає «Преса України».

Американський мільярдер, меценат, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс заявив, що є лише один спосіб подолати пандемію коронавірусу. За його словами, людство зможе повернутися до звичного нормального життя лише після розробки надефективної вакцини, яка стане широкодоступною.

Про це він заявив в ефірі телеканалу NBC. Так, Гейтс вірить, о лише масова вакцинація дозволить покінчити зі смертоносним китайським вірусом.