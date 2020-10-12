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Білл Гейтс назвав єдиний спосіб перемогти Covid-19

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 09:09
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Білл Гейтс назвав єдиний спосіб перемогти Covid-19

За словами багатія, у людства є один шанс. 

Новину передає «Преса України». 

Американський мільярдер, меценат, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс заявив, що є лише один спосіб подолати пандемію коронавірусу. За його словами, людство зможе повернутися до звичного нормального життя лише після розробки надефективної вакцини, яка стане широкодоступною.

Про це він заявив в ефірі телеканалу NBC. Так, Гейтс вірить, о лише масова вакцинація дозволить покінчити зі смертоносним китайським вірусом.

 

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