Білл Гейтс назвав єдиний спосіб перемогти Covid-19

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За словами багатія, у людства є один шанс.
Новину передає «Преса України».
Американський мільярдер, меценат, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс заявив, що є лише один спосіб подолати пандемію коронавірусу. За його словами, людство зможе повернутися до звичного нормального життя лише після розробки надефективної вакцини, яка стане широкодоступною.
Про це він заявив в ефірі телеканалу NBC. Так, Гейтс вірить, о лише масова вакцинація дозволить покінчити зі смертоносним китайським вірусом.
08:38: Кім Кардашян пожертвувала $1 млн постраждалим в Нагірному Карабасі
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13:44: Міносвіти України попросило провести двотижневе дистанційне навчання у школах
13:18: Стало відомо, кому в Україні платять понад 30 тисяч гривень
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