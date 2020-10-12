Кім Кардашян пожертвувала $1 млн постраждалим в Нагірному Карабасі

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 08:38

39-річна знаменитість нагадала, що вона є «частиною вірменської нації».

Новину передає «Преса України».

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян пожертвувала мільйон доларів для постраждалих в результаті бойових дій в Нагірному Карабасі. Про це 39-річна знаменитість повідомила у соцмережі Інстаграм, розмістивши відповідний відеоролик.

Нагадаємо, Карддашян має вірменське коріння. У своєму зверненні вона назвала себе частиною глобальної вірменської нації. Відомо, що гроші були перераховані організації Armenia Fund, де їх розприділять для закупівлі їжі, організації притулку і лікування місцевого населення.

До слова, разом з Кім Кардашян пожертвування зробили Хлої і Кортні Кардашян.