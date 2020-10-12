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39-річна знаменитість нагадала, що вона є «частиною вірменської нації».
Новину передає «Преса України».
Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян пожертвувала мільйон доларів для постраждалих в результаті бойових дій в Нагірному Карабасі. Про це 39-річна знаменитість повідомила у соцмережі Інстаграм, розмістивши відповідний відеоролик.
Нагадаємо, Карддашян має вірменське коріння. У своєму зверненні вона назвала себе частиною глобальної вірменської нації. Відомо, що гроші були перераховані організації Armenia Fund, де їх розприділять для закупівлі їжі, організації притулку і лікування місцевого населення.
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I’m so honored to be part of today’s global effort to support the @armeniafund. I’ve been speaking out about the current situation in Armenia and Artsakh and having conversations with so many others to bring further awareness to the crisis that we cannot allow to advance. My thoughts and prayers are with the brave men, women and children. I want everyone to remember that despite the distance that separates us, we are not limited by borders and we are one global Armenian nation together. The @armeniafund is directly helping those that have been impacted during this critical time with humanitarian aid through food, shelter, and medical care. I will be donating $1M to assist their efforts on the ground and invite you to join me. Whether you are helping with just raising awareness and posting on social media or donating just $1, every bit helps. Let’s make this our most successful fundraiser ever. Thank you so much. ???????? ❤️????????
До слова, разом з Кім Кардашян пожертвування зробили Хлої і Кортні Кардашян.
08:38: Кім Кардашян пожертвувала $1 млн постраждалим в Нагірному Карабасі
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