Українцям радять не голосувати на місцевих виборах з паспортом додатку «Дія»

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Натомість українцям варто взяти паспорт у вигляді картки чи книжки.
Новину передає «Преса України».
У ЦВК порадили українцям не йти на виборчі дільниці 25 жовтня з паспортом в додатку «Дія». Секретар ЦВК Олена Гатауліна зазначила, що не всі дільниці матимуть змогу перевірити такий паспорт.
«Пред'явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку "Дія" можна тільки за умови наявності у дільничній виборчій комісії (ДВК) технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт, однак зараз таких пристроїв немає», - пояснила вона.
За її словами, виборцям також необхідно бути готовими до того, що перед членами ДВК доведеться зняти маску. Після цього можна буде отримати бюлетені. Також відсутність вклеєного фото в 25 чи 45 років в паспорті не є підставою для відмови у видачі бюлетенів.
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