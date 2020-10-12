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Українцям радять не голосувати на місцевих виборах з паспортом додатку «Дія»

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 07:56
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Українцям радять не голосувати на місцевих виборах з паспортом додатку «Дія»

Натомість українцям варто взяти паспорт у вигляді картки чи книжки.

Новину передає «Преса України». 

У ЦВК порадили українцям не йти на виборчі дільниці 25 жовтня з паспортом в додатку «Дія». Секретар ЦВК Олена Гатауліна зазначила, що не всі дільниці матимуть змогу перевірити такий паспорт.

«Пред'явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку "Дія" можна тільки за умови наявності у дільничній виборчій комісії (ДВК) технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт, однак зараз таких пристроїв немає», - пояснила вона.

За її словами, виборцям також необхідно бути готовими до того, що перед членами ДВК доведеться зняти маску. Після цього можна буде отримати бюлетені. Також відсутність вклеєного фото в 25 чи 45 років в паспорті не є підставою для відмови у видачі бюлетенів. 

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