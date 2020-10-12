Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Приватбанк тимчасово припинить роботу всіх сервісів
  • Денисова нагадала про бідність українців
  • В Україні плюс 5397 хворих на коронавірус

Тенісист Надаль в 13 раз став чемпіоном Ролан Гаррос

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 07:33
Версія для друку
Тенісист Надаль в 13 раз став чемпіоном Ролан Гаррос

Іспанець побив власний рекорд.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що друга ракетка світу Рафаель Надаля переміг на 119-му Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу «Ролан Гаррос». Як відомо, загальний призовий фонд чемпіонату складав €38 млн.

Іспанець виграв у першої ракетки світу, серба Новака Джоковича, з рахунком 6: 0, 6: 2, 7: 5. Гра тривала 2 години і 45 хвилин. 

Варто зазначити, що у Надаля 20 виграних турнірів серії Grand Slam. «Ролан Гаррос» він виграв в 13-й раз.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції