Тенісист Надаль в 13 раз став чемпіоном Ролан Гаррос

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Іспанець побив власний рекорд.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що друга ракетка світу Рафаель Надаля переміг на 119-му Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу «Ролан Гаррос». Як відомо, загальний призовий фонд чемпіонату складав €38 млн.
Іспанець виграв у першої ракетки світу, серба Новака Джоковича, з рахунком 6: 0, 6: 2, 7: 5. Гра тривала 2 години і 45 хвилин.
Варто зазначити, що у Надаля 20 виграних турнірів серії Grand Slam. «Ролан Гаррос» він виграв в 13-й раз.
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