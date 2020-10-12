Тенісист Надаль в 13 раз став чемпіоном Ролан Гаррос

Аня Мартинюк 12 жовтня 2020, 07:33

Іспанець побив власний рекорд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що друга ракетка світу Рафаель Надаля переміг на 119-му Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу «Ролан Гаррос». Як відомо, загальний призовий фонд чемпіонату складав €38 млн.

Іспанець виграв у першої ракетки світу, серба Новака Джоковича, з рахунком 6: 0, 6: 2, 7: 5. Гра тривала 2 години і 45 хвилин.

Варто зазначити, що у Надаля 20 виграних турнірів серії Grand Slam. «Ролан Гаррос» він виграв в 13-й раз.