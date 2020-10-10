Кабмін перейменував п'ять парків і один заказник

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 14:01

Зони відпочинку декомунізували.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Вінницькій, Запорізькій і Черкаській областях згідно з рішенням Кабміну перейменували парки та заказник. Про це розповів представник уряду у ВРУ Василь Мокан.

Парк ім. 50-річчя Жовтня став Парком ім. Н.Я. Гольденберга. Парк ім. Леніна став Парком ім. І.Гегельського, Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького став Центральний парк ім. Леонтовича. Парк Горького тепер Парк Новоолександрівський, Парк ім. 50-річчя Радянської влади тепер Парк Сосновий бір. Крім того, Лісовий заказник загальнодержавного значення Марксова дубина тепер Брацлавська дубина.