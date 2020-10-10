Кабмін перейменував п'ять парків і один заказник

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Зони відпочинку декомунізували.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Вінницькій, Запорізькій і Черкаській областях згідно з рішенням Кабміну перейменували парки та заказник. Про це розповів представник уряду у ВРУ Василь Мокан.
Парк ім. 50-річчя Жовтня став Парком ім. Н.Я. Гольденберга. Парк ім. Леніна став Парком ім. І.Гегельського, Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького став Центральний парк ім. Леонтовича. Парк Горького тепер Парк Новоолександрівський, Парк ім. 50-річчя Радянської влади тепер Парк Сосновий бір. Крім того, Лісовий заказник загальнодержавного значення Марксова дубина тепер Брацлавська дубина.
13:44: Міносвіти України попросило провести двотижневе дистанційне навчання у школах
13:18: Стало відомо, кому в Україні платять понад 30 тисяч гривень
12:16: У майбутньому українці здаватимуть тест на коронавірус безкоштовно
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