Міносвіти України попросило провести двотижневе дистанційне навчання у школах

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 13:44

Все через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Новину передає «Преса України».

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет виступив з ініціативою перевести школи на дистанційне навчання. А саме на два тижні. Причина – пандемія коронавірусу.

«Прохання не тільки як керівника міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей. Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО», - заявив він.

За його словами, наразі найголовніше не допустити стрімкого поширення коронавірусу. Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 5728 нових хворих на COVID-19.