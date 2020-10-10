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Все через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.
Новину передає «Преса України».
Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет виступив з ініціативою перевести школи на дистанційне навчання. А саме на два тижні. Причина – пандемія коронавірусу.
«Прохання не тільки як керівника міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей. Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО», - заявив він.
За його словами, наразі найголовніше не допустити стрімкого поширення коронавірусу. Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 5728 нових хворих на COVID-19.
13:44: Міносвіти України попросило провести двотижневе дистанційне навчання у школах
13:18: Стало відомо, кому в Україні платять понад 30 тисяч гривень
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