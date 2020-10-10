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Хорошу зарплату отримують не лише програмісти.
Новину передає «Преса України».
На одному з українських кадрових порталів представили цікаву статистику щодо фінансово вигідних вакансій в країні. Так, стало відомо, хто в Україні отримує зарплату в понад 30 тисяч гривень.
Найбільша зарплата у Net-програміста - 55000 грн, Python-програміста - 52000 грн, тім-ліду - 50000 грн. Трохи менше, 43000 грн, отримує веб-аналітик, та 37 500 грн та медіабайер.
Javascript-програміст в середньому отримує 31 000 грн, а персонал з обслуговування - 30 000 грн.
13:44: Міносвіти України попросило провести двотижневе дистанційне навчання у школах
13:18: Стало відомо, кому в Україні платять понад 30 тисяч гривень
12:16: У майбутньому українці здаватимуть тест на коронавірус безкоштовно
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