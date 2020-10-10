В Україні додалось два нових свята

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 12:45

Додатковий привід для святкування українці матимуть у квітні та листопаді.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 9 жовтня, були підготовлені та представлені на засіданні уряду проекти указів про затвердження в Україні двох додаткових свят. Мова йде про День скарбника та День працівника системи фінансового моніторингу.

Причетні до першої професії українці будуть святкувати свій день 27 квітня, а працівники системи фінансового моніторингу 28 листопада.