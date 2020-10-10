В Україні додалось два нових свята

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Додатковий привід для святкування українці матимуть у квітні та листопаді.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 9 жовтня, були підготовлені та представлені на засіданні уряду проекти указів про затвердження в Україні двох додаткових свят. Мова йде про День скарбника та День працівника системи фінансового моніторингу.
Причетні до першої професії українці будуть святкувати свій день 27 квітня, а працівники системи фінансового моніторингу 28 листопада.
13:44: Міносвіти України попросило провести двотижневе дистанційне навчання у школах
13:18: Стало відомо, кому в Україні платять понад 30 тисяч гривень
12:16: У майбутньому українці здаватимуть тест на коронавірус безкоштовно
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