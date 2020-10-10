У майбутньому українці здаватимуть тест на коронавірус безкоштовно

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З держбюджету на ці цілі буде виділено 100 млн грн.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 9 жовтня на засіданні Кабміну була прийнята постанова щодо залучення приватних лабораторій для проведення тестів на коронавірус. Як зазначається, мобільна бригада чи лікарня проводитиме забір матеріалу в пацієнта і передаватиме у приватні лабораторії.
«Запропоновано внести зміни до постанови Кабміну від 6 травня 2020 року №372, додатково виділивши лабораторним центрам, які належать до сфери управління МОЗ, бюджетні кошти в сумі 100 млн грн на закупівлю послуг з проведення лабораторних досліджень тестувань на COVID-19 методом ПЛР в установах здоров'я, незалежно від форми власності», - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Варто зазначити, що з українців за це грошей не братимуть. Тобто тест на коронавірус для них буде безкоштовним. Послугу оплатить держава.
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