У майбутньому українці здаватимуть тест на коронавірус безкоштовно

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 12:16

З держбюджету на ці цілі буде виділено 100 млн грн.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 9 жовтня на засіданні Кабміну була прийнята постанова щодо залучення приватних лабораторій для проведення тестів на коронавірус. Як зазначається, мобільна бригада чи лікарня проводитиме забір матеріалу в пацієнта і передаватиме у приватні лабораторії.

«Запропоновано внести зміни до постанови Кабміну від 6 травня 2020 року №372, додатково виділивши лабораторним центрам, які належать до сфери управління МОЗ, бюджетні кошти в сумі 100 млн грн на закупівлю послуг з проведення лабораторних досліджень тестувань на COVID-19 методом ПЛР в установах здоров'я, незалежно від форми власності», - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Варто зазначити, що з українців за це грошей не братимуть. Тобто тест на коронавірус для них буде безкоштовним. Послугу оплатить держава.