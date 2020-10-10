В МОЗ не дозволили офіціантам працювати без масок

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Також в масках повинні бути кухарі та інші працівники закладу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 жовтня, стало відомо, що українським офіціантам не дозволять знімати захисну маску під час роботи. З такою заявою на суботньому брифінгу виступив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Міністр наголосив, що маска офіціанта повинна повністю закривати ніс та рот. Таке ж правило діє для інших співробітників ресторану чи кафе.
«Я Вам розповім Вам на своєму прикладі, як я відвідую такі заклади харчування іноді в неділю зі своєю сім'єю. Ми заходимо в ресторан обов'язково в масці, коли доходимо до столика, то сідаючи - знімаємо маски», - додав він.
Він нагадав, що за столом у ресторані може знаходитися не більше 4 осіб плюс дитина до 14 років.
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