Світові ціни на нафту опустилися

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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 жовтня, стало відомо, що ціни на нафту опустилися на тлі завершення страйку нафтовиків у Норвегії. Як відомо, робітники вимагали більшої зарплати. Страйк, як відомо, загрожував виробництву енергії в країні.
Американська нафта WTI з поставкою в листопаді втратила 59 центів, встановившись на рівні 40,60 доларів за барель. Еталонна нафта марки Brent з доставкою в грудні знизилася на 49 центів до 42,85 доларів за барель.
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