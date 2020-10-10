Світові ціни на нафту опустилися

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 11:15

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 жовтня, стало відомо, що ціни на нафту опустилися на тлі завершення страйку нафтовиків у Норвегії. Як відомо, робітники вимагали більшої зарплати. Страйк, як відомо, загрожував виробництву енергії в країні.

Американська нафта WTI з поставкою в листопаді втратила 59 центів, встановившись на рівні 40,60 доларів за барель. Еталонна нафта марки Brent з доставкою в грудні знизилася на 49 центів до 42,85 доларів за барель.