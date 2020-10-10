Пакистан заборонив китайський додаток TikTok

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Тим не менше, Пакистан пообіцяв відкрити у майбутньому двері для TikTok.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 жовтня, стало відомо, що Пакистан заблокував китайський додаток TikTok, заявивши, що компанія не виконала в повному обсязі інструкції з розробки ефективного механізму контролю незаконного контенту.
У своїй заяві Пакистанська служба телекомунікацій зазначила, що зробила цей крок після отримання скарг на "аморальний і непристойний" контент на платформі обміну відео.
Незабаром після заборони додаток почав відображати порожній інтерфейс без завантаження тексту чи зображень. Варто зазначити, що Пакистан має тісні стосунки з Китаєм. Тому китайській компанії пообіцяли відкрити двері у майбутньому, коли проблема буде вирішена.
До слова, додаток TikTok був завантажений у Пакистані 39 мільйонів разів. Раніше додаток був заборонений Індією та США через порушення правил.
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