Експерти розповіли про «начинку» iPhone 12

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 10:08

Експерти озвучили дату виходу iPhone 12, його характеристики та ціни.

Новину передає «Преса України».

За даними американських ЗМІ, смартфони від компанії Apple можуть бути представлені 13 жовтня. Про це повідомили джерела, знайомі із ситуацією. Також зазначається, що поставки телефонів можуть стартувати теж у жовтні, але не виключено, що й в листопаді.

За даними видання Cnet, найбільшими відмінностями між iPhone 11 і iPhone 12, ймовірно, будуть технічні характеристики. Очікується, що це будуть 4 моделі iPhone 12 Mini (5,4-дюймовий), iPhone 12 і 12 Pro (6,1-дюймовий) та iPhone 12 Pro Max (6,7-дюймовий). Для порівняння, одинадцятих моделей iPhone 11 лише три: iPhone 11 (6,1 дюйма), iPhone 11 Pro (5,8 дюйма) та iPhone 11 Pro Max (6,5 дюйма).

Існує припущення, що дисплей iPhone 12 матиме частоту оновлення 120 Гц і дисплей ProMotion, який ви зараз можете знайти в iPad Pro. Більшість телефонів (включаючи iPhone 11) оновлюються зі швидкістю 60 кадрів в секунду або 60 Гц, але деякі, як Galaxy S20 та OnePlus 8 Pro, оновлюються зі швидкістю 120 Гц. Чим вища частота оновлення, тим швидше і плавніше відчуває себе телефон під час прокрутки програм та веб-сайтів.

Як це зазвичай буває з новими iPhone, ви можете очікувати, що камери iPhone 12 будуть кращі, ніж в iPhone 11. iPhone 12 може додати камеру часу польоту, як у Galaxy Note 10 Plus, щоб допомогти захопити інформацію про глибину.

Однією з найбільших очікуваних новинок iPhone 12 є стільниковий зв’язок наступного покоління. Запрошення на подію від Apple починається з "Привіт, швидкість", що наводить нас на думку, що нові телефони нарешті отримають підключення до 5G.

Один технічний аналітик повідомив, що базова модель iPhone 12 (Mini) коштуватиме 649 доларів, iPhone 12 Pro - 999 доларів, а iPhone 12 Pro Max - 1099 доларів. Ось все, що ми знаємо про ціну iPhone 12 на сьогодні.