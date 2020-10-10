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В РНБО навели нові статистичні дані щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 09:27
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В РНБО навели нові статистичні дані щодо коронавірусу

Кількість нових хворих знову більше 5 тисяч. 

Новину передає «Преса України».

Станом на ранок 10 жовтня в Україні зафіксовано 256 266 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 5 728 нових хворих.

Також за минулу добу померли 108 пацієнтів, у яких був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 1920 пацієнтам. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали в Харківській області - 510,  Києві - 532, Одеській - 338, Хмельницькій області - 402, Тернопільській області – 306.

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