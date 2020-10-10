Українські водії самі обиратимуть комбінації номерних знаків

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 08:52

Кабмін підтримав таку ідею, останнє слово буде за депутатами ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 9 жовтня, Кабмін дав зелене світло законопроекту, який ініціювало МВС. Мова йде про зміни до правил видачі номерних знаків автомобіля. Згідно з документом, українці самі обиратимуть комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі.

Однак мова йде лише про ті комбінації, які доступні у сервісному центрі МВС. Виготовляти та видати номерні знаки зможуть суб’єкти господарювання. Тобто у місці, яке має право виготовляти знаки за державним стандартом.

Тепер залишається дочекатися підтримки законопроекту у ВРУ.