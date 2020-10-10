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НБУ почне зміцнювати офіційну гривню

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 08:25
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НБУ почне зміцнювати офіційну гривню

Регулятор представив курс гривні до долара на 12 жовтня. 

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційні курси гривні до провідних іноземних валют. Долар США віддасть нацвалюті одразу 8 копійок, встановившись на рівні 28,20 грн. Євро буде стабільним - 33,27 грн. 

До слова, сьогодні, 10 жовтня, готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 28,09 грн, продаж за 28,36 грн. Купівля євро проходить за 32,86 грн, продаж – за 33,45 грн.

Нагадаємо також, що в держбюджеті на 2021 рік вартість долара США закладена на рівні 29 гривень.

 

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