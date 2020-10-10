НБУ почне зміцнювати офіційну гривню

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 08:25

Регулятор представив курс гривні до долара на 12 жовтня.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційні курси гривні до провідних іноземних валют. Долар США віддасть нацвалюті одразу 8 копійок, встановившись на рівні 28,20 грн. Євро буде стабільним - 33,27 грн.

До слова, сьогодні, 10 жовтня, готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 28,09 грн, продаж за 28,36 грн. Купівля євро проходить за 32,86 грн, продаж – за 33,45 грн.

Нагадаємо також, що в держбюджеті на 2021 рік вартість долара США закладена на рівні 29 гривень.