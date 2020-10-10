НБУ почне зміцнювати офіційну гривню

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Регулятор представив курс гривні до долара на 12 жовтня.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційні курси гривні до провідних іноземних валют. Долар США віддасть нацвалюті одразу 8 копійок, встановившись на рівні 28,20 грн. Євро буде стабільним - 33,27 грн.
До слова, сьогодні, 10 жовтня, готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 28,09 грн, продаж за 28,36 грн. Купівля євро проходить за 32,86 грн, продаж – за 33,45 грн.
Нагадаємо також, що в держбюджеті на 2021 рік вартість долара США закладена на рівні 29 гривень.
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