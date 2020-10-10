YouTube перетворять на онлайн магазин

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 07:47

Уже стартували тестування відповідної технології.

Новину передає «Преса України».

Видання Bloomberg повідомило, що компанія Google збирається зробити з відеохостингу YouTube магазин. Наразі відбувається тестування технології продажів. Так, ідея у Google проста – все, що глядач бачить на YouTube, можна буде купити.

А саме іграшки, гаджети та інший товар. Представники YouTube тим часом не дають багато інформації з цього приводу. Як зазначається, проект є експериментальним. Тим часом експерти повідомляють, що такий проект може перетворити YouTube в лідера електронної комерції.

В результаті YouTube може стати поруч з такими гігантами як Amazon і Alibaba Group Holding Ltd.