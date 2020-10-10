Єреван і Баку домовились про обмін вбитими та полоненими

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Стало відомо, про що ще домовились сторони в ході переговорів у Кремлі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 жовтня, стало відомо про результати переговорів представників МЗС Вірменії та Азербайджану у Москві. Сторони домовилися про припинення вогню в Карабасі.
Як відомо, у переговорах взяли участь глави МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, Росії - Сергій Лавров і Вірменії - Зограб Мнацаканян. Діалог тривав протягом 11 годин.
Так, сторони домовилися припинити вогонь з 10 жовтня 12:00 для обміну полоненими та тілами. Наступним кроком стануть переговори про постійне мирне врегулювання.
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