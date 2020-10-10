Приватбанк тимчасово припинить роботу всіх сервісів

Аня Мартинюк 10 жовтня 2020, 06:33

Клієнти банку не зможуть скористатися більшістю послуг уночі.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі найбільшого системного банку країни, ПриватБанку, попередили про зупинку роботи всіх своїх сервісів. А саме у ніч на неділю, 11 жовтня, з 00:30 до 7:30.

«Ми оновлюватимемо процесинг банку», – йдеться в повідомленні.

Так, вночі клієнтам банку будуть недоступні транзакції по картках, робота Приват24 для фізосіб і для бізнесу, мережа банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.