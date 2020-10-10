Приватбанк тимчасово припинить роботу всіх сервісів

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Клієнти банку не зможуть скористатися більшістю послуг уночі.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі найбільшого системного банку країни, ПриватБанку, попередили про зупинку роботи всіх своїх сервісів. А саме у ніч на неділю, 11 жовтня, з 00:30 до 7:30.
«Ми оновлюватимемо процесинг банку», – йдеться в повідомленні.
Так, вночі клієнтам банку будуть недоступні транзакції по картках, робота Приват24 для фізосіб і для бізнесу, мережа банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.
07:07: Єреван і Баку домовились про обмін вбитими та полоненими
15:03: МВС закликало українців не публікувати фото дітей у соцмережах
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