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МВС закликало українців не публікувати фото дітей у соцмережах

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 15:03
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МВС закликало українців не публікувати фото дітей у соцмережах

Батькам нагадали, що такі дії можуть мати дуже негативні наслідки. 

Новину передає «Преса України».

У Міністерстві внутрішніх справ України порадили українським батькам не викладати в Мережі фотографії своїх дітей. Як зазначили у прес-службі відомства, така практика може бути небезпечною. Так само як і розповідь про своїх дітей у соцмережах.

Так, більшість таких публікацій супроводжуються позначкою місця, геометрики. Зловмисники можуть скористатися цією інформацією. Якщо не одразу, то в майбутньому. 

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