МВС закликало українців не публікувати фото дітей у соцмережах

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Батькам нагадали, що такі дії можуть мати дуже негативні наслідки.
Новину передає «Преса України».
У Міністерстві внутрішніх справ України порадили українським батькам не викладати в Мережі фотографії своїх дітей. Як зазначили у прес-службі відомства, така практика може бути небезпечною. Так само як і розповідь про своїх дітей у соцмережах.
Так, більшість таких публікацій супроводжуються позначкою місця, геометрики. Зловмисники можуть скористатися цією інформацією. Якщо не одразу, то в майбутньому.
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