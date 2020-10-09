МВС закликало українців не публікувати фото дітей у соцмережах

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 15:03

Батькам нагадали, що такі дії можуть мати дуже негативні наслідки.

Новину передає «Преса України».

У Міністерстві внутрішніх справ України порадили українським батькам не викладати в Мережі фотографії своїх дітей. Як зазначили у прес-службі відомства, така практика може бути небезпечною. Так само як і розповідь про своїх дітей у соцмережах.

Так, більшість таких публікацій супроводжуються позначкою місця, геометрики. Зловмисники можуть скористатися цією інформацією. Якщо не одразу, то в майбутньому.