Кернес переніс інсульт - ЗМІ

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Відповідну заяву зробив адвокат Анатолій Родзинський.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що харківський мер Геннадій Кернес, у якого виявили коронавірус, переніс інсульт. В результаті він втратив здатність говорити. Відповідна заява прозвучала на одному з телеканалів Віктора Медведчука. Заяву зробив адвокат та громадський діяч Анатолій Родзинський.
За словами останнього, інсульт трапився в результаті коронавірусної хвороби. Тим не менше, він запевнив, що життю Кернеса наразі нічого не загрожує. Варто зазначити, що більше інформації, яка підтверджувала слова Родзинського, немає.
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