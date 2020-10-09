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Кернес переніс інсульт - ЗМІ

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 14:38
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Кернес переніс інсульт - ЗМІ

Відповідну заяву зробив адвокат Анатолій Родзинський.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що харківський мер Геннадій Кернес, у якого виявили коронавірус, переніс інсульт. В результаті він втратив здатність говорити. Відповідна заява прозвучала на одному з телеканалів Віктора Медведчука. Заяву зробив адвокат та громадський діяч Анатолій Родзинський.

За словами останнього, інсульт трапився в результаті коронавірусної хвороби. Тим не менше, він запевнив, що життю Кернеса наразі нічого не загрожує. Варто зазначити, що більше інформації, яка підтверджувала слова Родзинського, немає. 

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