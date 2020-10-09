Європейське вино стане дешевшим для українців

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 14:15

Це буде ударом по українському виноробству.

Новину передає «Преса України».

З 2021 року Україна вводить нульову мито на вина з ЄС. Це передбачено Угодою про асоціацію. За словами експертів, такий хід подій негативно вплине на стан виноробної галузі в Україні, адже європейське вино стане доступнішим для українських споживачів.

Так, це означає, що дешевший імпортний продукт замістить український. Особливо враховуючи той факт, що в країнах ЄС, таких як Італія, Іспанія, Франція, Молдова держава підтримує своїх виробників. В Україні таке не практикується.