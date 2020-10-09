Європейське вино стане дешевшим для українців

МВС закликало українців не публікувати фото дітей у соцмережах 15:03
В Україні створили додаток для отримання інформації про кандидатів в мери та депутати 13:42
Вірменія та Азербайджан братимуть участь у московських переговорах 11:14
«Слуги народу» запропонували розмитнювати «євробляхи» безкоштовно 10:37
5804 людини з коронавірусом встановили черговий антирекорд в Україні 09:56
Правосуддя США – Вбивцю Джорджа Флойда відпустили під заставу 07:33
Росії – ні: Зеленський пообіцяв дочекатися європейської вакцини проти коронавірусу 12:15
Лісові пожежі в Луганській області повністю ліквідовано 11:41
Як для себе - Трамп пообіцяв американцям ефективне лікування від COVID-19 11:04
Це буде ударом по українському виноробству.
Новину передає «Преса України».
З 2021 року Україна вводить нульову мито на вина з ЄС. Це передбачено Угодою про асоціацію. За словами експертів, такий хід подій негативно вплине на стан виноробної галузі в Україні, адже європейське вино стане доступнішим для українських споживачів.
Так, це означає, що дешевший імпортний продукт замістить український. Особливо враховуючи той факт, що в країнах ЄС, таких як Італія, Іспанія, Франція, Молдова держава підтримує своїх виробників. В Україні таке не практикується.
15:03: МВС закликало українців не публікувати фото дітей у соцмережах
14:38: Кернес переніс інсульт - ЗМІ
13:42: В Україні створили додаток для отримання інформації про кандидатів в мери та депутати
11:14: Вірменія та Азербайджан братимуть участь у московських переговорах
10:37: «Слуги народу» запропонували розмитнювати «євробляхи» безкоштовно
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.