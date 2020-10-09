В Україні створили додаток для отримання інформації про кандидатів в мери та депутати

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 13:42

Стало відомо, яка саме інформація стане доступною користувачам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що одеські IT-шники створили мобільний додаток під назвою PolitScanner. З його допомогою можна зібрати інформацію про кандидатів в депутати і мери міст. Для цього на встановленому на телефоні додатку необхідно сканувати фото кандидата.

Після цього користувачу буде видана інформація про того чи іншого кандидата. А саме про його діяльності, біографію, програму і доходи. Наразі додаток доступний для жителів Одеси, Львова, Харкова, Дніпра, Києва, Маріуполя, Миколаєва, Івано-Франківська, Вінниці, Запоріжжя, Луцька, Тернополя та Кривого Рогу.