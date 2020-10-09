В Україні створили додаток для отримання інформації про кандидатів в мери та депутати 13:42
Вірменія та Азербайджан братимуть участь у московських переговорах 11:14
«Слуги народу» запропонували розмитнювати «євробляхи» безкоштовно 10:37
5804 людини з коронавірусом встановили черговий антирекорд в Україні 09:56
Правосуддя США – Вбивцю Джорджа Флойда відпустили під заставу 07:33
Росії – ні: Зеленський пообіцяв дочекатися європейської вакцини проти коронавірусу 12:15
Лісові пожежі в Луганській області повністю ліквідовано 11:41
Як для себе - Трамп пообіцяв американцям ефективне лікування від COVID-19 11:04
Українським вчителям піднімуть зарплату та заберуть у них премії 08:38
Пашинян закликав світову спільноту визнати незалежність Нагірного Карабаху 08:11
Стало відомо, яка саме інформація стане доступною користувачам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що одеські IT-шники створили мобільний додаток під назвою PolitScanner. З його допомогою можна зібрати інформацію про кандидатів в депутати і мери міст. Для цього на встановленому на телефоні додатку необхідно сканувати фото кандидата.
Після цього користувачу буде видана інформація про того чи іншого кандидата. А саме про його діяльності, біографію, програму і доходи. Наразі додаток доступний для жителів Одеси, Львова, Харкова, Дніпра, Києва, Маріуполя, Миколаєва, Івано-Франківська, Вінниці, Запоріжжя, Луцька, Тернополя та Кривого Рогу.
13:42: В Україні створили додаток для отримання інформації про кандидатів в мери та депутати
11:14: Вірменія та Азербайджан братимуть участь у московських переговорах
10:37: «Слуги народу» запропонували розмитнювати «євробляхи» безкоштовно
09:56: 5804 людини з коронавірусом встановили черговий антирекорд в Україні
08:44: Далай-лама поспілкується з українцями в прямому ефірі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.