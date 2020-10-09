Названо лауреата Нобелівської премії миру

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 13:14

Цього року було відзначено зусилля по боротьбі з голодом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, норвезький Нобелівський комітет вручив в Осло нагороду - премія миру - Всесвітній продовольчій програмі за «зусилля по боротьбі з голодом» та «внесок у покращення умов для миру в районах, що постраждали від конфлікту».

При врученні премії голова комітету Берит Рейсс-Андерсен відзначила вплив пандемії коронавірусу на глобальні продовольчі товари та критикувала політику популізму. Нагадаємо, Всесвітня продовольча програма ООН була створена в 1961 році. Вона забезпечує їжею понад 90 мільйонів людей на рік.

Норвезький Нобелівський комітет заявив, що необхідність міжнародної солідарності та багатосторонньої співпраці є більш помітною, ніж будь-коли.