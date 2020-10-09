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Також пропонується перевести навчання в університетах та школах на дистанційне.
Новину передає «Преса України».
Голова Комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький виступив в ефірі передачі «Право на владу». За його словами, локдауну в Україні більше не планують навіть попри невтішні статистичні дані МОЗ щодо захворюваності на коронавірус.
Тим не менше, абсолютно розслабитись українцям не дадуть. В Україні можуть ввести «карантин вихідного дня». Його вимога – проводити вихідні дома з сім’єю. Питання буде обговорено 10 жовтня.
«Друге - це моя пропозиція, РНБО її підтримує, і я сподіваюся, що підтримає президент. Це треба зробити те, що зробив КНУ ім. Шевченка - він перевів навчання на дистанційку. Я вважаю, що школи і університети треба відправляти на дистанційне навчання. Жорсткий карантин ми сьогодні ввести не можемо, ми все розуміємо. Але ми можемо ввести карантин вихідного дня, це коли сім'я на вихідні залишається у себе вдома, нікуди не їздить - ні в ресторани, ні на концерти до Харкова. Це все можна витримати, це не закриття підприємств», - заявив Радуцький.
Як повідомлялось раніше, за минулу добу в Україні виявили 5804 нових хворих на коронавірус.
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