Вірменія та Азербайджан братимуть участь у московських переговорах

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Переговори відбудуться на рівні міністрів закордонних справ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що Вірменія та Азербайджан домовились про зустріч у Москві для переговорів щодо припинення бойових дій за Нагірний Карабах.
«Баку та Єреван підтвердили свою участь у консультаціях у Москві», - заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
За її словами, наразі триває підготовка до переговорів, на яких наполіг президент РФ Володимир Путін. В заяві Кремля також уточнюється, що президент Росії виступає із закликом припинити бойові дії в Нагірному Карабасі з гуманітарних причин, щоб обмінятися трупами і полоненими. Відомо, що переговори відбудуться за участю міністрів закордонних справ двох країн.
Наразі Єреван виключає будь-які переговори між вищими дипломатами двох країн, поки тривають сутички.
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