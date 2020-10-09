Вірменія та Азербайджан братимуть участь у московських переговорах

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 11:14

Переговори відбудуться на рівні міністрів закордонних справ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що Вірменія та Азербайджан домовились про зустріч у Москві для переговорів щодо припинення бойових дій за Нагірний Карабах.

«Баку та Єреван підтвердили свою участь у консультаціях у Москві», - заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, наразі триває підготовка до переговорів, на яких наполіг президент РФ Володимир Путін. В заяві Кремля також уточнюється, що президент Росії виступає із закликом припинити бойові дії в Нагірному Карабасі з гуманітарних причин, щоб обмінятися трупами і полоненими. Відомо, що переговори відбудуться за участю міністрів закордонних справ двох країн.

Наразі Єреван виключає будь-які переговори між вищими дипломатами двох країн, поки тривають сутички.