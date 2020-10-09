«Слуги народу» запропонували розмитнювати «євробляхи» безкоштовно

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 10:37

Для цього автомобілістам необхідно виконати ряд умов.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що представники президентської фракції «Слуга народу» розробили законопроект №4172. Нардепи на чолі з Євгеном Брагаром вирішили звільнити частину автомобілів від сплати акцизів та інших податків при розмитненні.

Так, привілеї чекають на тих водіїв, які ввезли і не оформили автомобіль до 1 вересня 2020 року. Однак, тут діють додаткові умови. А саме, авто має вік не більше 28 років, а його вартість не перевищує 100 мінімалок станом на початок 2020 року. Це 472 300 грн.

Також протягом року можна буде розмитнити без сплати податків лише одне авто.