5804 людини з коронавірусом встановили черговий антирекорд в Україні

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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 250 538 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 5804 людини. На жаль, це новий антирекорд. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 250 538 людей. З них 4779 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 89 летальних випадків та 2417 людей одужали. Також за весь період одужали 110 650 пацієнтів.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували знову у Харківській області – 630 осіб.
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