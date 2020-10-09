Денисова нагадала про бідність українців

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Людмила Денисова розповіла, скільки українців перебувають за межею бідності.
Новину передає «Преса України».
Омбудсмен Людмила Денисова повідомила про те, що в Україні понад чверть людей перебувають за межею бідності. Відповідна заява прозвучала після соціального форуму Ради ООН з прав людини.
За її словами, вона сама провела моніторинг ситуації. Денисова нагадала, що прожитковий мінімум в Україні становить близько $75 на людину в місяць, а мінімальна зарплата становить $176.
«Крім того, в Україні на 24% зросла заборгованість з виплати заробітної плати і становить $200 млн. Незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% наших пенсіонерів», - заявила вона.
Денисова звернула увагу на таке явище, як бідність працюючих. Це означає, що працюючим українцям не вистачає зарплати на необхідні життєві проблеми. Так, в Україні кожен третій працюючий українець опинився в такій ситуації, а кожен другий працездатний працює на умовах неповної зайнятості.
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