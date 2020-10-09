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Усі охочі зможуть задати йому запитання.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV вперше поспілкується з українцями в прямому ефірі. Подія відбудеться 20 жовтня о 6:30.
Спочатку Далай-лама звернеться до громадян України, а потім відповість на їх запитання. До слова, запитання на сайті події можна залишити до 18 жовтня. Тема діалогу, який вестиметься англійською мовою - освіта і світ за часів пандемії.
Модеруватиме зустріч голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», співавтор концепції Нової української школи Олександр Елькін.
08:44: Далай-лама поспілкується з українцями в прямому ефірі
07:33: Правосуддя США – Вбивцю Джорджа Флойда відпустили під заставу
12:15: Росії – ні: Зеленський пообіцяв дочекатися європейської вакцини проти коронавірусу
11:41: Лісові пожежі в Луганській області повністю ліквідовано
11:04: Як для себе - Трамп пообіцяв американцям ефективне лікування від COVID-19
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