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Далай-лама поспілкується з українцями в прямому ефірі

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 08:44
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Далай-лама поспілкується з українцями в прямому ефірі

Усі охочі зможуть задати йому запитання. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV вперше поспілкується з українцями в прямому ефірі. Подія відбудеться 20 жовтня о 6:30.

Спочатку Далай-лама звернеться до громадян України, а потім відповість на їх запитання. До слова, запитання на сайті події можна залишити до 18 жовтня. Тема діалогу, який вестиметься англійською мовою - освіта і світ за часів пандемії.

Модеруватиме зустріч голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», співавтор концепції Нової української школи Олександр Елькін.

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