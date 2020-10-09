Синоптики назвали дату первых заморозков в Украине

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 08:06

На заморозки можна очікувати уже в жовтні.

Новину передає «Преса України».

Журналісти ТСН поспілкувалися з синоптиками та встановили, коли в Україну прийдуть перші заморозки. Так, суха погода спостерігатиметься сьогодні, 9 жовтня, та у суботу, 10 жовтня. Далі – заморозки. А саме з 17-20 жовтня.

«На Заході - помірне тепло + 16-18. На Сході - 24 з позначкою плюс і сильний вітер. Далі температру буде повільно йти на спад. Сьогодні атмосферні фронти розділили Україну навпіл - західні області, північ, центр і Одеська область - з хмарної погодою , з дощами і грозами, в східній частині - переважно сонячно», - відзначили журналісти.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували Україні чергову теплу зиму, однак з крижаними дощами.