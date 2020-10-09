Синоптики назвали дату первых заморозков в Украине

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На заморозки можна очікувати уже в жовтні.
Новину передає «Преса України».
Журналісти ТСН поспілкувалися з синоптиками та встановили, коли в Україну прийдуть перші заморозки. Так, суха погода спостерігатиметься сьогодні, 9 жовтня, та у суботу, 10 жовтня. Далі – заморозки. А саме з 17-20 жовтня.
«На Заході - помірне тепло + 16-18. На Сході - 24 з позначкою плюс і сильний вітер. Далі температру буде повільно йти на спад. Сьогодні атмосферні фронти розділили Україну навпіл - західні області, північ, центр і Одеська область - з хмарної погодою , з дощами і грозами, в східній частині - переважно сонячно», - відзначили журналісти.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували Україні чергову теплу зиму, однак з крижаними дощами.
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07:33: Правосуддя США – Вбивцю Джорджа Флойда відпустили під заставу
12:15: Росії – ні: Зеленський пообіцяв дочекатися європейської вакцини проти коронавірусу
11:41: Лісові пожежі в Луганській області повністю ліквідовано
11:04: Як для себе - Трамп пообіцяв американцям ефективне лікування від COVID-19
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