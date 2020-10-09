Правосуддя США – Вбивцю Джорджа Флойда відпустили під заставу

Аня Мартинюк 09 жовтня 2020, 07:33

Він заплатив мільйон доларів застви.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що колишнього офіцера Дерека Шовіна, який звинувачується у вбивстві у справі Джорджа Флойда, був звільнений під заставу в 1 мільйон доларів.

В результаті губернатор штату Міннесота Тім Вальц активував Національну гвардію в районі Міннеаполіса з міркувань обережності. Відомо, що наступний суд над Шовіном буде у березні наступного року.

Ерік Нельсон, адвокат Шовіна, відмовився коментувати журналістам звільнення свого клієнта.