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Він заплатив мільйон доларів застви.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 жовтня, стало відомо, що колишнього офіцера Дерека Шовіна, який звинувачується у вбивстві у справі Джорджа Флойда, був звільнений під заставу в 1 мільйон доларів.
В результаті губернатор штату Міннесота Тім Вальц активував Національну гвардію в районі Міннеаполіса з міркувань обережності. Відомо, що наступний суд над Шовіном буде у березні наступного року.
Ерік Нельсон, адвокат Шовіна, відмовився коментувати журналістам звільнення свого клієнта.
07:33: Правосуддя США – Вбивцю Джорджа Флойда відпустили під заставу
12:15: Росії – ні: Зеленський пообіцяв дочекатися європейської вакцини проти коронавірусу
11:41: Лісові пожежі в Луганській області повністю ліквідовано
11:04: Як для себе - Трамп пообіцяв американцям ефективне лікування від COVID-19
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