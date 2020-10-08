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Мінюст продасть 27 законсервованих тюрем

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 15:03
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Мінюст продасть 27 законсервованих тюрем

Зроблять це через систему ProZorro.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що в Україні через систему ProZorro буде продано 27 тюрем. Усі вони заморожені. Тобто не використовуються останні 2 роки.

Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька зауважила, що в таких законсервованих тюрмах є тільки охорона і адміністрація. Виручені кошти поділять між Мінюстом та держбюджетом.

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