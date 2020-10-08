Мінюст продасть 27 законсервованих тюрем

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Зроблять це через систему ProZorro.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що в Україні через систему ProZorro буде продано 27 тюрем. Усі вони заморожені. Тобто не використовуються останні 2 роки.
Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька зауважила, що в таких законсервованих тюрмах є тільки охорона і адміністрація. Виручені кошти поділять між Мінюстом та держбюджетом.
12:15: Росії – ні: Зеленський пообіцяв дочекатися європейської вакцини проти коронавірусу
11:41: Лісові пожежі в Луганській області повністю ліквідовано
11:04: Як для себе - Трамп пообіцяв американцям ефективне лікування від COVID-19
08:38: Українським вчителям піднімуть зарплату та заберуть у них премії
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