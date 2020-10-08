Росії – ні: Зеленський пообіцяв дочекатися європейської вакцини проти коронавірусу

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 12:15

Президент підтвердив, що закупляти російську вакцину наміру він не має.

Новину передає «Преса України».

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна чекатиме, поки вийде європейська вакцина від коронавірусу. Російській українська сторона не надасть перевагу, хоч вона уже готова.

Відповідна заява пролунала під час підбиття підсумків 22 саміту Україна-ЄС.

«Саме Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з'явиться і не буде викликати сумнівів у вчених. Тому не раджу дуже вірити в передвиборні "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами», - заявив український лідер.

Нагадаємо, раніше політик Віктор Медвечук заявляв, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливість закупки російської вакцини.