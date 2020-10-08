Лісові пожежі в Луганській області повністю ліквідовано

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 11:41

Рятувальники продовжують чергувати на місці події.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, у прес-службі ДСНС України повідомили, що рятувальникам, які працюють в Луганській області, вдалось загасити останній осередок вогню. Тим не менше, вони продовжують чергувати в регіоні.

Варто зазначити, що останній осередок пожежі в районі села Смолянинове Новоайдарського району ліквідували о 8:50 год. Він поширився на площі 4491 гектара.

За словами рятувальників, вогонь пройшов площею понад 20 000 га. На жаль, в результаті пожежі загинули 11 людей.