Лісові пожежі в Луганській області повністю ліквідовано

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Рятувальники продовжують чергувати на місці події.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 жовтня, у прес-службі ДСНС України повідомили, що рятувальникам, які працюють в Луганській області, вдалось загасити останній осередок вогню. Тим не менше, вони продовжують чергувати в регіоні.
Варто зазначити, що останній осередок пожежі в районі села Смолянинове Новоайдарського району ліквідували о 8:50 год. Він поширився на площі 4491 гектара.
За словами рятувальників, вогонь пройшов площею понад 20 000 га. На жаль, в результаті пожежі загинули 11 людей.
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