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Як для себе - Трамп пообіцяв американцям ефективне лікування від COVID-19

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 11:04
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Як для себе - Трамп пообіцяв американцям ефективне лікування від COVID-19

Американський президент розповів, як його рятували від коронавірусу, та до яких висновків він дійшов. 

Новину передає «Преса України». 

Американський лідер Дональд Трамп після виписки з лікарні зробив обнадійливу заяву. За його словами, медичні установи країни безкоштовно отримають препарати для лікування смертоносного китайського вірусу COVID-19.

Разом з тим президент США розповів, як проходило його лікування від коронавірусу військовому госпіталі імені Уолтера Ріда.  

«Я відчував себе погано, через якийсь час мені дали регенерон, і інші препарати, але цей був ключовим. Це було неймовірно, я відчув себе краще в той же момент», - зазначив він.

За його словами, кожен американець має отримати лікування, яке стало доступним йому. Тому він дав добро використовувати препарат, який допоміг йому, для боротьби з коронавірусом. Нагадаємо, у лікарні Трамп пробув всього 3 дні. Нині він повернувся до своїх звичних справ. До слова, раніше американські ЗМІ повідомили, що на лікування Трампа пішло не менше 100 тисяч доларів.

  

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