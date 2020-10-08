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Американський президент розповів, як його рятували від коронавірусу, та до яких висновків він дійшов.
Новину передає «Преса України».
Американський лідер Дональд Трамп після виписки з лікарні зробив обнадійливу заяву. За його словами, медичні установи країни безкоштовно отримають препарати для лікування смертоносного китайського вірусу COVID-19.
Разом з тим президент США розповів, як проходило його лікування від коронавірусу військовому госпіталі імені Уолтера Ріда.
«Я відчував себе погано, через якийсь час мені дали регенерон, і інші препарати, але цей був ключовим. Це було неймовірно, я відчув себе краще в той же момент», - зазначив він.
За його словами, кожен американець має отримати лікування, яке стало доступним йому. Тому він дав добро використовувати препарат, який допоміг йому, для боротьби з коронавірусом. Нагадаємо, у лікарні Трамп пробув всього 3 дні. Нині він повернувся до своїх звичних справ. До слова, раніше американські ЗМІ повідомили, що на лікування Трампа пішло не менше 100 тисяч доларів.
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11:04: Як для себе - Трамп пообіцяв американцям ефективне лікування від COVID-19
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