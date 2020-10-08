Путін коротко розповів про своїх онуків

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 10:29

Президент РФ заявив, що він щасливий, однак назвати кількість своїх онуків не захотів.

Новину передає «Преса України».

Лідер Кремля Володимир Путін дав нове інтерв’ю, в якому частково відповів на запитання журналіста Андрія Ванденка. Так, Путін заявив, що він сподівається, що для своїх дочок є авторитетом.

В результаті журналіст поцікавився, що на рахунок внуків? Путін відповів, що внуки ще маленькі і одна з дочок тільки починає вчити дитину життю. Коли журналіст перепитав лідера РФ, про яку саме із дочок він говорить, Путін зазначив: «Яка різниця?».

Після цього кремлівський лідер заявив, що журналіст не живе його життям і не знає про питання безпеки.

«Ну так от, коли донька почала вчити одного з моїх онуків, він говорить: чому я повинен робити так, як ти? Вона каже: тому що я старше. Він каже: Ні, дідусь Вова старше», - зазначив Путін.

На запитання, скільки саме онуків у Путіна він відповів: «Навіщо уточнювати, я щасливий».