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В Україні плюс 5397 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 09:54
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В Україні плюс 5397 хворих на коронавірус

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 244 734 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 5397 людей. Це рекорд за весь період спостереження. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 244 734 людини. З них 4690 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 93 летальні випадки та 2263 людини одужали. Також за весь період одужали 6108 233 пацієнти.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 576.

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