В Україні 132 лікаря померли від коронавірусу

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 09:15

Відповідні статистичні дані навів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

За весь період спостереження за епідемситуацією з коронавірусом в Україні померло 132 лікарі. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він уточнив, що мова йде про лікарів по всій території країни.

За його словами, частка медичних працівників поки не перевищує показника в 5%. Тим не менше, міністр нагадав, що у разі смерті лікаря від коронавірусу його сім’я отримує виплату від держави.