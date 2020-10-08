Українським вчителям піднімуть зарплату та заберуть у них премії 08:38
Пашинян закликав світову спільноту визнати незалежність Нагірного Карабаху 08:11
Вартість лікування «тяжких» хворих на коронавірус стартує від 45 тисяч гривень 15:14
Приготування борщу офіційно стане культурною спадщиною України 13:45
Не в Україні - За народження дитини під час пандемії виплачуватимуть премію 12:15
Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус 09:47
Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих» 09:12
Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого 08:04
З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців 15:12
Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір 14:50
Премії педагогам становлять 30% від окладу.
Новину передає «Преса України».
Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України дав зелене світло проекту постанови Кабміну про «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників».
Як повідомили у профспілці, з 1 січня застосовуватиметься додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розмірів посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників установ, закладів освіти, де оплата проходить відповідно до постанови Кабміну.
Однак для підвищення зарплати необхідно позбавити педагогів премій. Вони становлять 30% від окладу, проте на практиці педагоги отримують 10-15%.
08:38: Українським вчителям піднімуть зарплату та заберуть у них премії
08:11: Пашинян закликав світову спільноту визнати незалежність Нагірного Карабаху
15:14: Вартість лікування «тяжких» хворих на коронавірус стартує від 45 тисяч гривень
13:45: Приготування борщу офіційно стане культурною спадщиною України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.