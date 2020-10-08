Українським вчителям піднімуть зарплату та заберуть у них премії

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 08:38

Премії педагогам становлять 30% від окладу.

Новину передає «Преса України».

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України дав зелене світло проекту постанови Кабміну про «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників».

Як повідомили у профспілці, з 1 січня застосовуватиметься додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розмірів посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників установ, закладів освіти, де оплата проходить відповідно до постанови Кабміну.

Однак для підвищення зарплати необхідно позбавити педагогів премій. Вони становлять 30% від окладу, проте на практиці педагоги отримують 10-15%.