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Українським вчителям піднімуть зарплату та заберуть у них премії

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 08:38
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Українським вчителям піднімуть зарплату та заберуть у них премії

Премії педагогам становлять 30% від окладу. 

Новину передає «Преса України».

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України дав зелене світло проекту постанови Кабміну про «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників».

Як повідомили у профспілці, з 1 січня застосовуватиметься додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розмірів посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників установ, закладів освіти, де оплата проходить відповідно до постанови Кабміну.

Однак для підвищення зарплати необхідно позбавити педагогів премій.  Вони становлять 30% від окладу, проте на практиці педагоги отримують 10-15%.

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