Пашинян закликав світову спільноту визнати незалежність Нагірного Карабаху

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Прем'єр-міністр Вірменії роз’яснив, яку мету переслідує Азербайджан.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав міжнародне співтовариство визнати незалежність Нагірно-Карабахської Республіки. Така заява пролунала в інтерв’ю телеканалу EuroNews.
«Якщо ми хочемо зупинити гуманітарну катастрофу, якщо ми хочемо запобігти подальшій ескалації цього конфлікту, міжнародне співтовариство має проявити рішучість і визнати незалежність Нагірного Карабаху», - заявив він.
За словами Пашиняна, Азербайджан націлений провести етнічну чистку в Нагірному Карабасі. Саме тому, вважає політик, Вірменія і Карабах не могли почати війну.
«У нас не було військових завдань, які потрібно було б тут вирішувати. Завдання, яке ми повинні вирішити, носить політичний характер. Наша мета одна - захистити вірменський народ від нового геноциду. Це самооборона. Наша позиція була і залишається незмінною: проблема Карабаху не може бути вирішена за допомогою насильства», - заявив прем'єр.
До слова, раніше стало відомо, що лідери Вірменії та Азербайджану поспілкувались з президентом РФ на тему конфлікту в Нагірному Карабасі.
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