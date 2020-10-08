Пашинян закликав світову спільноту визнати незалежність Нагірного Карабаху

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 08:11

Прем'єр-міністр Вірменії роз’яснив, яку мету переслідує Азербайджан.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав міжнародне співтовариство визнати незалежність Нагірно-Карабахської Республіки. Така заява пролунала в інтерв’ю телеканалу EuroNews.

«Якщо ми хочемо зупинити гуманітарну катастрофу, якщо ми хочемо запобігти подальшій ескалації цього конфлікту, міжнародне співтовариство має проявити рішучість і визнати незалежність Нагірного Карабаху», - заявив він.

За словами Пашиняна, Азербайджан націлений провести етнічну чистку в Нагірному Карабасі. Саме тому, вважає політик, Вірменія і Карабах не могли почати війну.

«У нас не було військових завдань, які потрібно було б тут вирішувати. Завдання, яке ми повинні вирішити, носить політичний характер. Наша мета одна - захистити вірменський народ від нового геноциду. Це самооборона. Наша позиція була і залишається незмінною: проблема Карабаху не може бути вирішена за допомогою насильства», - заявив прем'єр.

До слова, раніше стало відомо, що лідери Вірменії та Азербайджану поспілкувались з президентом РФ на тему конфлікту в Нагірному Карабасі.