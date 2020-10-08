Озвучена вартість лікування Трампа від коронавірусу

Аня Мартинюк 08 жовтня 2020, 07:34

Суму озвучило видання The New York Times.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що триденне лікування президента США Дональда Трампа від коронавірусу оплатили американці. За даними видання The New York Times, з держскарбниці США пішло не менше 100 000 доларів.

«Для того, хто не є президентом, це коштувало б ніяк не менше $100 000», - наголосило видання.

Також журналісти відзначили, що Дональд Трамп багато разів здавав тест на коронавірус, отримував експериментальне лікування, стероїди і кисень. Наразі американський лідер почуває себе добре.