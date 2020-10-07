Вартість лікування «тяжких» хворих на коронавірус стартує від 45 тисяч гривень 15:14
Приготування борщу офіційно стане культурною спадщиною України 13:45
Не в Україні - За народження дитини під час пандемії виплачуватимуть премію 12:15
Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус 09:47
Алгоритм Facebook відніс зображення цибулі до «сексуалізованих» 09:12
Президент України нагородив віце-президента ЄК орденом Ярослава Мудрого 08:04
З нагоди свята - Король Таїланду помилував 16 українців 15:12
Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження чорних дір 14:50
В Румунії вимагатимуть від українців пройти 14-денний карантин 14:18
Відповідну заяву зробив голова МОЗ Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьоогодні, 7 жовтня, глава МОЗ Максим Степанов виступив на брифінгу із заявою про те, скільки коштує лікування українців з важким перебігом коронавірусу. За його словами, на одного такого пацієнта може знадобитися від 45 тисяч гривень.
Гроші держава перераховує усім лікарням, де працюють з хворими на коронавірус. У тариф включили 300% зарплати медпрацівникам, задіяним для лікування COVID-19, лікарські засоби, медичні вироби.
15:14: Вартість лікування «тяжких» хворих на коронавірус стартує від 45 тисяч гривень
13:45: Приготування борщу офіційно стане культурною спадщиною України
12:15: Не в Україні - За народження дитини під час пандемії виплачуватимуть премію
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.