Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Антирекорд в Україні – Плюс 4753 нових хворих на коронавірус
  • За безальтернативність для українців – Компанія Фірташа заплатить штраф
  • У Мережі показали наслідки пожеж у Луганській області

Вартість лікування «тяжких» хворих на коронавірус стартує від 45 тисяч гривень

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 15:14
Версія для друку
Вартість лікування «тяжких» хворих на коронавірус стартує від 45 тисяч гривень

Відповідну заяву зробив голова МОЗ Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьоогодні, 7 жовтня, глава МОЗ Максим Степанов виступив на брифінгу із заявою про те, скільки коштує лікування українців з важким перебігом коронавірусу. За його словами, на одного такого пацієнта може знадобитися від 45 тисяч гривень.

Гроші держава перераховує усім лікарням, де працюють з хворими на коронавірус. У тариф включили 300% зарплати медпрацівникам, задіяним для лікування COVID-19, лікарські засоби, медичні вироби.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції