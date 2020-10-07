Вартість лікування «тяжких» хворих на коронавірус стартує від 45 тисяч гривень

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 15:14

Відповідну заяву зробив голова МОЗ Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьоогодні, 7 жовтня, глава МОЗ Максим Степанов виступив на брифінгу із заявою про те, скільки коштує лікування українців з важким перебігом коронавірусу. За його словами, на одного такого пацієнта може знадобитися від 45 тисяч гривень.

Гроші держава перераховує усім лікарням, де працюють з хворими на коронавірус. У тариф включили 300% зарплати медпрацівникам, задіяним для лікування COVID-19, лікарські засоби, медичні вироби.