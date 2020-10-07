В Україні виростуть зарплати вихователів дитсадків

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 14:47

Стало відомо, на скільки зросте оклад працівників дитсадків.

Новину передає «Преса України».

Міністерство освіти і науки України повідомило, що у бюджеті на 2021 рік закладено збільшення зарплати для вихователів дитсадків. Уточнюється, що вихователь вищої категорії замість 9 280 гривень отримуватиме до 11 134 гривень. А саме з 1 січня. З липня 2021-го року підняття відбудеться до 12 065 гривень.

«Вихователям першої категорії з теперішніх 8 тисяч 705 гривень, з початку наступного року зарплату піднімуть до 10 тисяч 445 гривень, а з липня - до 11 тисяч 317 гривень. «Середня розрахункова зарплата молодшого вихователя без категорії і з малим стажем роботи з вересня 2020 року становить 6 тисяч 534 гривні, з січня 2021 року - складе 7 тисяч 839 гривень, з липня 2021-го - 8 тисяч 494 гривні», - уточнили в МОН України.

Завідувачі дитсадків замість 9 262 гривень з січня отримуватимуть до 11 114 гривень, а з липня - до 12 042 гривень.