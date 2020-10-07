Стан здоров'я Порошенка погіршився

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Про проблеми з кров’ю колишнього президента розповіла його дружина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що колишній президент України Петро Порошенко досі має проблеми зі здоров’ям. Про це в інтерв’ю блогеру Яніні Соколовій розповіла дружина політика Марина Порошенко.
Як відомо, у Порошенка виявили коронавірус. За словами Марини Порошенко, чоловік перебуває в лікарні з двостороннім запаленням легень.
Марина Порошенко уточнила, що у лідера ПЄС кров стала дуже густою. В результаті лікарі не можуть зробити аналізи.
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