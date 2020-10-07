Стан здоров'я Порошенка погіршився

Аня Мартинюк 07 жовтня 2020, 14:22

Про проблеми з кров’ю колишнього президента розповіла його дружина.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що колишній президент України Петро Порошенко досі має проблеми зі здоров’ям. Про це в інтерв’ю блогеру Яніні Соколовій розповіла дружина політика Марина Порошенко.

Як відомо, у Порошенка виявили коронавірус. За словами Марини Порошенко, чоловік перебуває в лікарні з двостороннім запаленням легень.

Марина Порошенко уточнила, що у лідера ПЄС кров стала дуже густою. В результаті лікарі не можуть зробити аналізи.