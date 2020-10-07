Приготування борщу офіційно стане культурною спадщиною України

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Технологія приготування борщу доповнить Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що культура приготування українського борщу увійде в Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це розповів Олександр Ткаченко, голова Мінкульту. За його словами, відповідне рішення було прийнято на засіданні Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкульті.
«Традиції, живі прояви нематеріальної культури є важливим компонентом крос-культурного діалогу поколінь. Вони відіграють велику роль у формуванні національного світогляду. В умовах зростаючої глобалізації - це одна з умов збереження культури для наступних поколінь. Радий, що автентичний процес приготування борщу тепер офіційно стане визнаним надбанням українських традицій», - прокоментував він подію.
Ткаченко додав, що окрім приготування борщу до нацпереліку увійде технологія створення Клембівської сорочки «з квіткою», карпатське ліжкарство та інше.
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