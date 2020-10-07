Коронавірус лікуватимуть українськими препаратами

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Про нові препарати розповів Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що МОЗ додало в протокол лікування коронавирусу нові медичні препарати. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи на брифінгу, зазначив, що препарати дуже добре себе зарекомендували. Варто зазначити, що мова йде про українські препарати.
«Добре дуже себе показали так звані імуноглобуліни – препарат "Біовен" українського виробництва. Буде зібрана робоча група, провідні фахівці, вони повинні внести цей лікарський засіб в протокол лікування», - розповів міністр.
Деякі препарати все ще необхідно купувати за кордоном.
«Вони дорогі, але ми їх купуємо централізовано. Так відбувається по "Ремдесівіру". Ми очікуємо поставку цього лікарського засобу, тому що він не виготовляється в Україні», - додав він.
Нагадаємо, в Україні стабільно зростає кількість хворих на коронавірус.
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